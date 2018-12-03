Özel Öğrenciler 3 Aralık Engelliler Günü'nü Danslarla Kutladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37

Kocaeli'nde düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinliklerinde özel öğrenciler halk oyunları oynadı, modern dans yaptı, basketbol turnuvası düzenledi. Etkinlikler seyircilerden büyük beğeni topladı.Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Küçük, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu katıldı.Kocaeli Valisi stantları gezdi, öğrenciler beğeni topladı. Kocaeli Valisi etkinlik alanına giriş yaparken Köseköy Rehabilitasyon Merkezi ve Suadiye Rehabilitasyon Merkezi'nin açtığı stantları gezdi, öğrencilerin yaptığı el işlerini inceledi. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, "Fark edilmeyi beklenmiş unsurdan hareketle 1992 yılından bu yana Dünya Engeliler Günü'nü kutluyoruz. Özellikle 2002 yılından bu yana devletimizin engelli kardeşlerimiz için hayata geçirdiği tüm projelerin hem takipçisi hem de uygulayıcılarıyız. Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen insan hakları bilinciyle engelli bireylerimizin her kesimini sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanması, özgür ve rahat bir hayat sürmesi öncelikli hedefimizdir" dedi."Sadece bir gün değil, her gün anlamalıyız"Açılış konuşmalarında ülke genelinde ve Kocaeli'ndeki engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılan projelere dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Onları anlamak ve onların sorunlarına çözüm üretmek adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Engellileri sadece bir gün değil, tüm yıl boyu anlamak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek hepimizin ortak görev ve sorumluluğunda. Özellikle engellilerimizin sosyal yaşamda ve çalışma hayatında yer alabilmelerine yönelik olarak birçok önemli çalışma gerçekleştiriliyor. Son yıllarda anayasamızda ifade edilen sosyal devletin gerekliliklerini yerini getirilmesine yönelik olarak çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Engellilerin imkanlarının geliştirilmesi, onların ekonomik anlamda daha iyi bir boyuta taşınması, eğitimlerinin sağlanması, istihdamlarının sağlanması gibi birçok alanda yapılan gelişmeleri görüyoruz, izliyoruz" diye konuştu.Protokol üyeleri de sahaya indiRehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel öğrenciler halk oyunları gösterilerinin ardından, modern dans gösterisi yaptılar. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan dans gösterilerinin ardından sportif faaliyetler sergilendi. Tekerlekli sandalyeyle basketbol şovu yapan özel öğrenciler ilgi odağı olurken, canlı müzik grubu da sevilen şarkıları seslendirdi. Ziyaretçilere müzik şöleni yaşatan öğrenciler son olarak bocce oynarken protokol üyeleri de sahaya indi. Öğrenciler protokol üyeleriyle birlikte bocce oynadı, yarış yaptı. Yarışta başarılı olan protokol üyeleri öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - KOCAELİ