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Özel öğrenciler aşçı önlüğü giyerek yemek yaptı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler, aşçı önlüğü giyerek yemek yaptı.

07.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:24Özel öğrenciler aşçı önlüğü giyerek yemek yaptı
'nun ilçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler, aşçı önlüğü giyerek yemek yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokuluna gelen özel öğrenciler, burada öğretim görevlileri ve aşçı adaylarıyla beraber yemek yaptı.
Etkinliğin sonunda yaptıkları yemekleri yiyen öğrenciler, unutamayacakları bir gün yaşadı.
Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatmak istediklerini ifade ederek, bu konuda kendilerine yardımcı olan üniversite personeline teşekkür etti.

Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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