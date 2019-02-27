Özel Öğrenciler, Çamura Hayat Vererek Rehabilite Oluyor

Kaynak: DHA

ZİHİNSEL Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'ne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan özel öğrenciler, çamuru işleyip, vazo ve çömlek ile çeşitli objeler yaparak, rehabilite oluyor.Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi'ndeki ZİÇEV'de eğitim alan, yaşları 20 ile 60 arasında değişen 20 zihinsel engelli, oluşturulan Sosyal Yaşam Merkezi'nde el sanatları ve seramik kurslarına katılarak, çeşitli beceriler kazanıyor. Öğrenciler, el sanatları atölyesinde çamuru yoğurup vazo, çömlek ve süs eşyaları yaparak, rehabilite oluyor. Böylelikle öğrencilerin bilekleri ve refleksleri güçleniyor. Özel öğrencilerin yaptığı ürünlerin satışa sunularak, elde edilen gelirin ise onların kurs masrafları için kullanılacağı belirtildi.Öğrencilerin seramik dersinde çok keyifli vakit geçirdiğini kaydeden el sanatları öğretmeni Sinan Pakel, "Çamurlarımız vakumlanmış hazır şekilde bize geliyor. Burada öğrencilerimiz çamuru önce yoğuruyor ardından çamur yoğrulmaya hazır hale gelince vazo, bardak, çömlek gibi şekiller veriliyor. Öğrencilerimiz bu derse oldukça ilgili. Burada onların mutlu olduğunu görüyoruz. Derslerinde de gayet başarılılar. Ortaya güzel eserler çıkıyor" dedi.'YAPTIKLARI İŞTEN ZEVK ALIYORLAR'ZİÇEV'de görevli sosyolog Funda Öztürk ise el sanatlarının, rehabilite yöntemi olarak çok önemli olduğunu vurgulayıp, şunları söyledi:"Sosyolojik açıdan bakacak olursak zihinsel engelli bireylerin eğitimden yoksun olmasını asla düşünemeyiz. İnsanın bir kültürel varlık olduğunu asla unutmamalıyız. Bu dersler sonrasında olumlu sonuçlar aldığımız doğrudur. Öğrencilerimiz de bu tür çalışmalarla kendilerine olan güvenlerinin arttığını, kendilerini ve dünyayı sorgulayabildiklerini; eleştirme, öğrenme, bilgilenme, işe yaradıklarını ve ürettiklerini görebilmekteler. Bu durumda biz kesintisiz eğitime devam, diyoruz. İnsan var olduğu sürece her yaşta öğrenebilir. Öğrencilerimiz yaptıkları işten zevk alıyorlar, daha mutlular ve kendilerini güvende hissediyorlar."ZİÇEV'de eğitim alanlardan Arzu Lekesiz (45) de çamura şekil vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm stresini bu işle uğraştığı sırada attığını söyledi.- Manisa