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Özel öğrenciler eserleri ve şovlarıyla büyük beğeni topladılar

Musiki Muallim Mektebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrencilerin düzenlendiği sergi ve sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı.

04.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:50Özel öğrenciler eserleri ve şovlarıyla büyük beğeni topladılar
Musiki Muallim Mektebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrencilerin düzenlendiği sergi ve sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında engelli öğrencilerin yaptığı binden fazla eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi sonrası Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde hazırlamış oldukları gösterileri sunan özel

öğrenciler izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Köse, "Sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen engelli kardeşlerimizin sergilediği mücadele gerçekten takdir edilecek bir başarı. Engelli kardeşlerimizin her alanda sergiledikleri başarıların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, kendilerine hazırlamış oldukları eserler ve gösteriler için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Köse, "Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak adına hep birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bizler engelli vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak Mamak'ta cadde ve kaldırımlarımızı engelli vatandaşlarımıza göre yapıyoruz. Mamakımızda engelleri hep birlikte aşıyoruz" dedi. - ANKARA

Dünya Engelliler Günü, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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