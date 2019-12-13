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Özel öğrenciler için destek eğitim odasının açılışı yapıldı

Adıyaman'da öğrenim gören özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla TOKİ İlk ve Ortaokulu bünyesinde destek eğitim odası açıldı.

13.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:00Özel öğrenciler için destek eğitim odasının açılışı yapıldı
'da öğrenim gören özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla TOKİ İlk ve Ortaokulu bünyesinde destek eğitim odası açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden ve yetersizliği olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için yeni bir tasarım anlayışı ile öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim imkanlarından en üst standartlarda faydalanabilmesi amaçlanarak tasarlanan destek eğitim odası" TOKİ İlkokulunda açıldı.

Açılışa katılmak üzere TOKİ İlk ve Ortaokuluna gelen Vali Aykut Pekmez'i öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

Açılışa Vali Aykut Pekmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okul müdürü ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Açılış sonrası yeni bir anlayışla tasarlanarak dizayn edilen odayı gezen Vali Aykut Pekmez, kaynaştırma eğitimine tabi tutulan öğrencilerimiz için değişik imkanlar açısından zenginleştirilen sınıfın, öğrencilerimize özel eğitim konusunda büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Tasarımı yenilenen destek eğitim odalarıyla, fiziki olarak daha konforlu ve içinde barındırdığı eğitim materyalleriyle öğrencilerin eğitimlerine daha elverişli bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Vali Aykut Pekmez, ayrıca, TOKİ İlk ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından oluşturulan görsel sanatlar atölyesi, akıl oyunları atölyesi, İngilizce dil becerileri atölyesi, iyilik çeşmesi atölyesi ve Z Kütüphaneyi inceledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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