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"Özel öğrenciler'in veli ve öğretmenlerinden maske desteği

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Üreten Okullar' seferberliğine engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü Silivri Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve velileri medikal maske üreterek destek verdi.

07.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:10

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Üreten Okullar' seferberliğine engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü Silivri Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve velileri medikal maske üreterek destek verdi.

Koronavirüs ile mücadelede her kurum üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışırken Bakanlığın çağrısı üzerine Silivri Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Bünyamin Kurt da harekete geçti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu kurum kuruluşları ve halkın ihtiyacını karşılamak üzere günlük 10 bin maske üretimi için satın alınan malzemeler engelli öğrencilerin velileri ve okul öğretmenlerinin gönüllü çalışması ile 'Maske seferberliğine' dönüştü. Okul Müdürü Bünyamin Kurt, öğrenci velileri ve gönüllü çalışan öğretmenlerin 'Özel Bireyler' için bir farkındalık oluşturmayı ve 'Biz de varız' demek için büyük özveriyle çalıştıklarını söyledi. Okul maske üretim atölyesine dönüştürülürken, veli ve öğretmenlerin günün büyük bölümünde maske diktiği ifade edildi.

Okul Müdürü Bünyamin Kurt, şöyle dedi:

"Silivri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün  talimatları, Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selçuk'un emirleri doğrultusunda  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle maskeler dikiliyor. Özel Eğitim Meslek Okulu, Silivri Devlet Hastanesi ve Silivri İlçesi'nin maske ihtiyacını  karşılamayı hedefledi. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında, özel bireyler ve velileri yaşamın her alanında ve toplumun yükünü sırtlanarak üzerine düşen görevi yerine getiren bir farkındalık oluşturulmaya çalışıyor. Türkiye de bu üretim seferberliğine katılan üç özel eğitim okulundan biriyiz. Abdullah Bilgingülloğlu Özel Eğitim Meslek Okulu olarak başarılı çalışmalara yeni birini daha eklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Özel öğrenciler'in veli ve öğretmenlerinden maske desteği - Haberler

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