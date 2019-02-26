Özel Öğrenciler Ko-Mek Mutfağında

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KOCAELİ(AA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) mutfağına konuk oldu.Eğitmenleriyle KO-MEK Köseköy Kurs Merkezi'ne konuk olan 17-35 yaşlarındaki 45 özel öğrenci KO-MEKmutfağında Kandıra'nın ülkeye mal olmuş ünlü mancarlı pidesini yapmayı öğrendi.Pidelerin yapılması aşamasında KO-MEK usta öğreticileri mini bir yarışma düzenledi. "En güzel pideyi kim yapacak?" sorusunun ardından özel öğrenciler için hem eğlence hem de keyifli bir rekabet başladı. Yarışmanın sonunda ise tüm öğrenciler birinci olarak ilan edildi.Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitmeni Emel Ulukut, KO-MEK'te son derece güzel karşılandıklarını ve ağırlandıklarını belirtirken, bu tür faaliyetlerin özel öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.