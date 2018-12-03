Özel Öğrenciler Olimpik Farkındalık Oyunları'yla Günlerini Kutladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:00

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Olimpik Farkındalık Oyunları'na katılarak çocukların ve gençlerin mutluluğuna ortak oldu.3 Aralık Dünya Engelliler Günü Turgutlu'da düzenlenen Olimpik Farkındalık Oyunları Etkinliği ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlama programında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin "Bugün, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına daha fazla eğilmemiz ve onların mutlu bir hayat sürmelerine imkan tanıyarak farkındalık oluşturacağımız bir gün. Çünkü engellilik, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu. Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmez. Engelli vatandaşlarımızın kendilerine duydukları güvenin ortaya çıkmasında da toplum olarak hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda Turgutlu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri hem engelli derneklerimiz ile hem de eğitim merkezlerimiz ile iç içe olmaya gayret sarf ettiğimiz malumunuzdur. İmkanlarımız dahilinde çeşitli etkinlik ve programlarla onların hayatın içinde olmalarına gayret ettik" dedi.Başkan Şirin'in ardından konuşan Kaymakam Turan da oyunlarda görev alacak öğrencileri tebrik ederken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Kaymakam Turan'a, Başkan Şirin'e ve hayırverse işadamı Gürel'e birer plaket takdim edildi. Özel öğrenciler daha sonra zumba dans gösterisinin ardından basketbol ve futsal oynadılar. Öğrenciler, yakan top, çuval yarışması ve halat çekme oyunlarının ardından söylenilen şarkılar ile gönüllerince eğlendiler. Program özel öğrencilere madalya dağıtım töreniyle sona ererken Başkan Şirin'de öğrenciler ile hatıra fotoğrafları çektirdi.Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, hayırsever işadamı Ekrem Gürel, daire müdürleri, öğrenci grupları da katıldı. - MANİSA