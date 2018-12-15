Özel Öğrenciler Seka'da Buluştu

SEKA Kağıt Müzesi ve Genç
İzmitliler Platformu işbirliği ile "Hayatı Paylaşmak için Engel Yok" etkinliğinde özel öğrenciler doyasıya eğlendi.
SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında platform üyeleri tarafından özel eğitim öğrencilerine yönelik sunumlar yapıldı. Etkinliğe Suadiye Cemal Doğan
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Cemil Meriç
Engelsiz Yaşam Merkezi, Mürvet Evyap
Özel Eğitim Okulu ve Elif Özel
Eğitim Okulu'ndan toplam 160 engelli birey ve 25 eğitmen katılım sağladı.
SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sunum ve konuşmaların ardından Can Babalık ve Ahmet Talha
isimli öğrenciler mini bir konser verdi. Kağıt Müzesi'nin Origami Atölyesi ve Yüz Boyama atölyelerinde doyasıya eğlenen çocuklar günü Kocaeli
Bilim Merkezi'nin gerçekleştirdiği Bilim Şovu ile tamamladı.
Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz yaptığı konuşmasında, "Platform olarak kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olmak için yola çıktık. Çıktığımız bu yolda "Hayatı Paylaşmak için Engel Yok" programımıza ev sahipliği yapan SEKA Kağıt Müzesi'ne ve katkılarından dolayı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'ne teşekkürü bir borç bilirim" dedi. - KOCAELİ
Suadiye,Kocaeli,Genç
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:13