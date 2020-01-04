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Özel öğrenciler temalı sınıflarda eğitim görüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Özel Özçınar Eğitim ve Uygulama Okulu öğretmenleri öğrencilerle daha iyi bir ortamda ders yapabilmek için temalı sınıflar oluşturdu.

04.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:19 Özel öğrenciler temalı sınıflarda eğitim görüyor
Afyonkarahisar'ın ilçesinde Özel Özçınar Eğitim ve Uygulama Okulu öğretmenleri öğrencilerle daha iyi bir ortamda ders yapabilmek için temalı sınıflar oluşturdu.


Orta ve ağır zihinsel engellilerin eğitim gördüğü okulun 12 sınıfında oluşturulan temalı sınıflar ile engelli öğrencilerin hayal güçlerinin geliştirilmesi ve okulun öğrencilere sevdirilmesi amaçlanıyor.

Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin desteği ile düzenlenen sınıflar baştan aşağı yenilenerek tüm duvarları çeşitli temalar ile süslendi.
Okul Müdürü İbrahim Altıntaş konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "2017 yılı itibariyle okul binamızın ve sınıflarımızın fiziksel görünüşleri bakımından tamaman değiştirmek ve iyileştirmek için yola çıktık. Bunu yapmaktaki maksadımız öğrencilerimizin daha nezih, ilgi çekiçi, okulu sevecekleri, güzel vakitler geçirecekleri ortamlar olarak dizayn etmeye karar verdik. Bu kapsamda öğrencilerimizin de katkısının olduğu bir çalışmaya geçtik. Sınıflarını sadece bir işyeri olarak değil, sanki evleri gibi gördüklerini fark ettik. Yapılan çalışmaları imece usulü ile yaptık. Mesai kavramı gözetmeksizin toplamda 12 adet sınıfımızı baştan aşağı yeniledik. Tarih, akvaryum, orman, uzay, 2 adet el sanatları atölyesi, masal, çizgi film, Yeşilçam, şehirler sınıfı gibi sınıflarımızı baştan aşağı yeniledik öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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