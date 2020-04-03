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Özel öğrenciler ve öğretmenlerinden 12 dilde "Evde Kal" çağrısı

Edirne'de özel öğrenciler ve öğretmenleri hazırladıkları videoyla 12 dilde "Evde Kal" çağrısında bulundu.

03.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:28
Özel öğrenciler ve öğretmenlerinden 12 dilde
Edirne 'de özel öğrenciler ve öğretmenleri hazırladıkları videoyla 12 dilde "Evde Kal" çağrısında bulundu.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında özel öğrenciler ve öğretmenleri eğitimlerini evden, internet üzerinden sürdürüyor.
Edirne'deki Özel Arda Özilke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrencisi down sendromlu ve otizmli çocuklar ile öğretmenleri, dünyaya "Evde Kal" mesajı veren 12 dilde video hazırlayarak seslendi.
İşaret dili de kullanılan klipte Türkçe, Almanca, İngilizce, Bulgarca, Çince, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, İspanyolca, Rusça ve Farsça "Evde Kal" mesajıyla dünyaya çağrıda bulunuldu.
Özel çocuklar, "Başka Baharlar İçin Evde Kal", "İnsanlık İçin Evde Kal", "Dünyamız İçin Evde Kal" ve "Geleceğimiz İçin Evde Kal" pankartlarıyla da koronavirüsle mücadeleye dikkati çekti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Özel öğrenciler ve öğretmenlerinden 12 dilde 'Evde Kal' çağrısı - Haberler

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