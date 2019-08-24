Haberler» Güncel» Haber

Özel öğrencilerden barınak ziyareti

Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Barınağını, Yozgat'ta özel eğitim veren bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri ziyaret etti.

24.08.2019 17:53 Özel öğrencilerden barınak ziyareti
Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Geçici Hayvan Barınağını, Yozgat'ta özel eğitim veren bir rehabilitasyon merkezi öğrencileri ziyaret etti.

Yozgat Belediyesi'ne ait araçlarla aileleriyle hayvan barınağına giden özel öğrenciler, barınaklarda bulunan hayvanları sevme imkanı buldu. Mutlulukları gözlerinden okunan özel öğrenciler anlamlı bir gün geçirdiler. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Alkan da yaptığı açıklamada organizasyon için Yozgat Belediyesine teşekkür etti. Alkan, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak için Yozgat Belediyesinin desteğiyle böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımız burada çok mutlu oldular. Hayvanları sevip onları beslediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Selden kurtulmak için kayığa bindiler
19:25   Banaz'da orman yangını (2)
19:24   Tarsus'ta orman yangını söndürüldü
19:22   Elazığ'da 7 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
19:16   Fuat Oktay Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda
19:15   Türkiye ile ABD sınırda ortak devriye attı
19:14   4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi