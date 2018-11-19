Özel Öğrencilerden Duygulandıran Bayrak Gösterisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde drama öğrencileri, bir yıldır ''Bayrak Gösterisi''ne çalışıyor. Çeşitli program ve spor müsabakalarında bayrak gösterisini başarıyla sergileyen engelli öğrenciler, izleyenlerden tam not alıyor. Büyükşehir Kağıtspor basketbol maçının devre arasında sergiledikleri bayrak gösterisi de izleyenleri duygulandırdı.

BİR YILDIR HAZIRLIK YAPIYORLAR

Cemil Meriç Drama öğrencileri 20 kişi olarak eğitmenleriyle birlikte bir yıldır merkezde ''Bayrak Gösterisi'' için hazırlık yapıyor. Hazırlık aşamasında ekip halinde eğlenerek hazırlanan öğrenciler, ''Bayrak Gösterileri''ni ilk olarak Büyükşehir Kağıtspor ve Efespor arasında oynanan basketbol maçının devre arasında sergiledi. Gösteriyle seyircilerin beğenisini kazanan drama öğrencileri, salona gelen seyircilerden büyük alkış aldı. Özel öğrencilerin özel gösterisi ilerleyen zamanlarda düzenlenecek olan spor müsabakaları ve programlarda da sahne alacaklar.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.