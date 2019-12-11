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Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile DELTA Alfa Çorap Fabrikası'nın katkılarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden özel öğrenciler derneğe ve fabrikaya teşekkür ziyaretinde bulundular.

11.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:51Özel öğrencilerden teşekkür ziyareti
İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile DELTA Alfa Çorap Fabrikası'nın katkılarıyla 'i ziyaret eden özel öğrenciler derneğe ve fabrikaya teşekkür ziyaretinde bulundular.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile DELTA Alfa Çorap Fabrikası tarafından Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler 10 Kasım tarihinde 'ya gönderildi ve Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Ziyaretin ardından engelli öğrenciler okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte derneği ve fabrikayı ziyaret ederek Ankara'ya gitmelerine destek olan DİDER Başkanı Sedat Mıhçı ile Fabrika Genel Müdürü Volkan Özer'e teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim ettiler. - DÜZCE

Anıtkabir, Ankara, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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