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Özel öğrencilerden "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenledi.

20.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:52 Özel öğrencilerden
'nın ilçesinde Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenledi.
Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel öğrencilerin hazırladıkları materyaller sergilendi.
Rehber öğretmeni Mehtap Aydos öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte yerli üretimin önemi üzerinde duruldu. Özel çocuklara yerli üretimin daha iyi anlatılabilmesi için mini bir pazar tezgahı kurulurken, yerli ürünler alışveriş usulü ile tanıtılmaya çalışıldı.
Yerli ürünlerin konu alındığı yarışmalar ve ödüllerin verildiği programın sonunda hatıra fotoğrafları da çekildi.
Çocukların yerli malları konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Satılmış Pürlü, "Bizim öğrencilerimiz özel insanlar. Bu özel çocuklarımızı tarımdan sanayiye kadar her alan hakkında bilgilendiriyoruz. Özellikle de büyük önem taşıyan yerli üretim hakkında bilgilendiriyoruz. Etkinlikteki her türlü dekorasyon ve süslemeler çocuklarımızın el emeğiyle hazırlandı. Velilerimizin de katıldığı etkinlikte öğrencilerimiz ve velileri çok mutlu oldular." dedi.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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