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Özel öğrencilere Gastronomi Festivali'nden 3 altın madalya

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 17. İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'nden 3 altın madalya ile döndü.

31.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:52 Özel öğrencilere Gastronomi Festivali'nden 3 altın madalya

17. Uluslararası Gastronomi Festivali, Dünya Şefler Birliğinin katılımıyla Tüm Aşçılar Federasyonu tarafından İstanbul'da gerçekleştirildi. Eyüp Kültür Ve Sanat Merkezi'nde yapılan Gastronomi Festivali'ne Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de katıldı. Özel öğrenciler festivalden 3 altın madalya ile döndü.

3 AYLIK HAZIRLANMA SÜRECİ

Bu yıl düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde çeşitli dallarda yemek yarışmaları düzenlendi. Yarışmaya Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Emel Ulukut'un öncülüğünde hazırlanan ekip de katıldı.

YARIŞMAYA KATILDILAR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenlerinden Emel Ulukut, Fatma Balcı Çalışkan ve Aydan Özkul ile merkezde eğitim gören Gülseren Paliç, Yunus Emre Alphan ve Esra Sezer bireysel olarak festivale katılım gösterdi.

ALTIN MADALYA KAZANDILAR

Öğrenciler yarışmada 3 renkli Patates Salatası, Kule Browni Pasta ve Arpa Şehriye Soğuk Salatası hazırladı. Her biri dünyaca ünlü şeflerden oluşan jüri tüm yemekleri tadarak değerlendirmede bulundu. Özel öğrenciler Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından 3 altın madalya ve 3 özel eğitim yarışması sertifikası kazandı.


Cemil Meriç, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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