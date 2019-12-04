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Özel öğrencilere ney dinletisi

İnegöl Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle birçok etkinlik düzenledi.

04.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:31Özel öğrencilere ney dinletisi

Bu anlamda düzenlenen etkinlikler genel olarak farkındalık oluşturmak, şehrin içinde engelli bireylere daha iyi imkanlar sunmak gibi anlamlar taşıyor. Dün gerçekleştirilen etkinliklerde, yürüyüşten sergiye birçok farkındalık etkinliği düzenlenirken, öte yandan özel öğrenciler Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi bünyesinde ki ney kursunu ziyaret ettiler.

Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Yasemin Geylan ve beraberinde ki Ortopedik Engelliler El Sanatları Kursiyerleri, Spina Bifida Derneği'nin İnegöl Temsilciliği ile birlikte gerçekleşen ziyaret kapsamında öğrenciler İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi bünyesindeki ney kursuna katıldılar. Etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler ney dinletisinin ardından memnuniyetlerini dile getirdiler.

Engelli bireylere en büyük engelin sevgisizlik olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Alper Taban: " Hayatı kolaylaştırmamız gerekiyor. İnanç ve azimle üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yok. Şehrin içinde hayatlarımızı kolaylaştıracak, birbirimize sevgi ve anlayışla bakmamızı sağlayacak hissiyatı da arttırmaya ihtiyacımız var. Özel günler farkındalık oluşturmak içindir ancak bizlerin bu farkındalığı hayata geçirmemiz de gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

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