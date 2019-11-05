Haberler » Güncel » Özel öğrencilere özel etkinlik Delta alfa ve DİDER'den

Özel öğrencilere özel etkinlik Delta alfa ve DİDER'den

DÜZCE(İHA) – Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattan ayrılışının yıldönümünde Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) üyeleri özel bir etkinliğe imza attı.

05.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:38Özel öğrencilere özel etkinlik Delta alfa ve DİDER'den
DÜZCE(İHA) – Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattan ayrılışının yıldönümünde Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) üyeleri özel bir etkinliğe imza attı. Fabrika çalışanları ve dernek üyeleri Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini Atatürk'ün daimi istiratgahına götürdü.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası, 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabri olan Anıtkabir'e özel öğrencileri götürdü. Fabrika çalışanları ve dernek üyeleri ile Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi 48 engelli öğrenci sabah saatlerinde Anıtpark meydanında bir araya geldi. Anıtpark'tan Türk Bayrakları eşliğinde uğurlanan özel öğrenciler gün boyunca Anıtkabir'i gezerek hem Atatürk'ün kabrini ziyaret ettiler hem de Anıtkabir içerisinde bulunan ve Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği kısımlarda bilgiler aldılar. - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:04 Fatih'te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu-2
19:08 Fabrikada feci ölüm
00:58 Suudi Arabistan, Yemen Büyükelçiliğini Aden'e taşıyacak
00:58 Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu
00:56 Fatih'te bir evde 4 ceset bulundu (1)
00:56 "KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
00:31 Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı
00:14 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı
23:31 Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı
23:18 Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!
6.11.2019 01:11:55