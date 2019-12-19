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Özel öğrencilere yıl sonu etkinliği

Mamak Belediyesi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında aile merkezlerinde eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencilerini bir araya getirdi.

19.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:11Özel öğrencilere yıl sonu etkinliği
Mamak Belediyesi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında aile merkezlerinde eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencilerini bir araya getirdi.

Renkli görüntülere sahne olan müzikli etkinlikte Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, özel öğrencileri yalnız bırakmadı. Neşet Ertaş Aile ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yıl sonu etkinliğine öğrencilerin yanı sıra velilerde katıldı.

"Farklılıklarımız olabilir ama eşit haklara sahibiz"

Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerektiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Düğmeci, "Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirlerinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptir. Nitekim bu anlayış ile eğitimde, spor, sanatta ve daha birçok branşta belediye olarak onlar için sunduğumuz imkanlar çerçevesinde başarılarına tanık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Almış oldukları başarılar hiçbir şeyin engel olamayacağının göstergesidir" dedi. - ANKARA

Yaşam

Kaynak: İHA

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