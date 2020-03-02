Özel öğrencilerin becerilerini arttıran atölyeler

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi el sanatları ve seramik atölyeleriyle özel öğrencilerin el becerilerini geliştiriyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. El sanatları ve Seramik atölyelerinde 107 öğrenci eğitim alıyor. Seramik eğitmeni Sultan Melek Kabaca ve El sanatları eğitmeni Şebnem Acar'ın verdiği derslerde özel öğrencilere malzemeyi yoğurma, şekil verme, seramik fırını kullanma, malzemeyi boyama ve cilalama eğitimleri veriliyor. Çocuklar toprağa temas ederek negatif enerjilerini atıp, el becerilerini ve kaba motor becerilerini geliştiriyor.



Eğitimler hakkında bilgi veren seramik eğitmeni Sultan Melek Kabaca, "Atölyemizde seramik ham çamurumuzla şekillendirme, dekor, boyama, sırlama, yaparak fırında pişirim ile son haliyle seramik ürünler yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize seramik kalıplarında döküm yaparak değişik modellerde üretim yapmayı da öğretiyoruz. Değişik modeller ile seramik ürünler yapan öğrencilerimiz kendine güven duyan, mutlu olan, üreten, arkadaşlarıyla grup çalışmalarında uyumlu çalışan öğrenciler oluyor. El sanatları programımızda amaçladığımız kurumumuzdaki engelli bireylere el sanatları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktadır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA