Haberler » Güncel » Özel Öğrencilerin eğitimine Büyükşehir'den tam destek - Haber

Özel Öğrencilerin eğitimine Büyükşehir'den tam destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu'nu ağırladı.

08.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:56Özel Öğrencilerin eğitimine Büyükşehir'den tam destek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu'nu ağırladı. Konuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Muradiye Özel Eğitim Merkezi'ne desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya'ya Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ve çerçevelettirilen el sanatından hediye etti. Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şeranoğlu da, Muradiye'de faaliyet gösteren Muradiye Özel Eğitim Merkezi'ne desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Özel öğrencilerin eğitim aldığı merkeze günlük 60 kişilik sıcak yemek desteğinin devam edeceğini belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde engelli bireylerin eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak konusunda çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.


Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Haber
17:22  Demirtaş'ın yargılandığı dava - Haber
17:21  TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Haber
17:21  AVM'de çatı çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada - Haber
17:18  Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:29:15