Özel öğrencilerin eserleri Dolmabahçe'de sergileniyor

Özel öğrencilerin eserleri Dolmabahçe'de sergileniyorBakan Selçuk: "Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları kendi kimliklerini kazanmaları ve başarı duygusunu duyumsamaları, tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var"İSTANBUL - Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi" Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, özel eğitim gören engelli öğrencilerin müzik ve dans gösterileri ile başlarken, açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları kendi kimliklerini kazanmaları ve başarı duygusunu duyumsamaları, tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var" dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi" Dolmabahçe'de açıldı. Özel eğitim gören engelli öğrencilerin yaptıkları eserler, 3-11 Aralık tarihleri arasında Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde görülebilecek. Sergi açılışında öğrencilerin yapmış olduğu müzik ve dans gösterileri ise renkli görüntülere sahne oldu.Serginin açılış konuşmasını yapan Bakan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak engelli çocuklar için iki kat daha fazla ilgilerinin olduğunu belirterek, "Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları kendi kimliklerini kazanmaları ve başarı duygusunu duyumsamaları, tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var" diye konuştu."Seramikler, resim çalışmaları, heykel, takı, ahşap, fotoğraf vb. birçok teknik kullanılarak hazırlanan 170 ürün sanatseverlerin burada beğenisine sunuluyor"Bakanlık olarak engelli bireylerin daha nitelikli eğitim almalarının yanı sıra yapılması gerekenler olduğunu da vurgulayan Bakan Selçuk, "Sanatsal yeteneklerini geliştirmek, ortaya koydukları eserleri toplumun diğer fertleriyle, kurumlarıyla paylaşmak ve paylaştırmak gibi amaçlarımız da var. Bu nedenle bu ve benzeri çalışmaları yürütüyoruz. Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen bu sergide de Bakanlığımıza bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimiz tarafından yapılan ürünler sergileniyor. Bunlar el emeği, göz nuru olan ve bütün çocuklarımızın kendi emeklerini ortaya koydukları çalışmalar. Seramikler, resim çalışmaları, heykel, takı, ahşap, fotoğraf vb. birçok teknik kullanılarak hazırlanan 170 ürün sanatseverlerin burada beğenisine sunuluyor" şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Engelsiz Eğitim Projesi Protokolü'nü imzalarken, öğrenciler Milli Eğitim Bakanı'na hediyelerini takdim ederek fotoğraf çektirdiler. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi alanını gezen Milli Eğitim Bakanı'nın engelli bir öğrenci tarafından yapılmış portresi ise dikkat çekti.