Özel Öğrencilerin Kayak Merkezi Gezisi

14 Aralık 2018 Cuma 16:38



14 Aralık 2018 Cuma 16:38

Kumluca ilçesindeki özel öğrenciler için Davraz Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi.Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında özel öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlediklerini, bu faaliyetlerden birinin de özel öğrenciler için Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi gezisi olduğunu söyledi.Yürütülen projeyle özel öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Doğan, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından yürütülen ÇOGEP projesi kapsamında daha öncede bazı etkinlikler yapmıştık. Bu etkinliğimiz çocuklarımız ve aileleri tarafından daha farklı bulundu. Çünkü bazı çocuklarımız ilk defa kar gördüklerini ifade ettiler. Çok güzel bir gezi programı ve etkinlik oldu. Ben emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.Geziye, Sarıcasu Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi, Kasapçayırı Ortaokulu Özel Eğitim ve Sultan Alparslan Okulu Özel Eğitim sınıflarında eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı.