Özel Öğrencilerin Klibi Sosyal Medyayı Salladı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Ashaboğlu Ortaokulunda eğitim gören özel öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladıkları "Beyaz Kelebekler" klibi, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.Klipte oynayan özel öğrencilerin gözlerindeki sevinç ve klip çekiminde gösterdikleri performans sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı. Öğrencilerin klip çekiminde son derece neşeli olmaları ve içerisinde bulundukları ortamdan memnuniyetleri gözlerden kaçmadı. Özel eğitimli öğrencilerin rol aldığı klipte Hababam Sınıfı filminin efsane müziklerinden 'Bu ne dünya kardeşim seven sevene' şarkısının kullanılması sosyal medya kullanıcıları tarafından duygusal yorumlar yazılmasına neden oldu. Şarkının sözleriyle özel eğitimli çocukların yaşamdaki zorlukları yorumlarda sık sık dile getirildi.Klip projesini hazırlayan ve yaklaşık 10 günlük çalışma ile hazırlıkları tamamlayan Ashaboğlu Ortaokulu Rehber Öğretmeni Murat Yalçın ve Müzik Öğretmeni Erdi Zurnacı, "Okulumuz özel öğrencileri ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir video hazırladık. Bu videoyu hazırlarken klipte kullandığımız müzik Beyaz Kelebekler'in. Neden Beyaz Kelekler'i kulandık? Sebebi Emetli olması ve okulumuzun Emet'te olmasından dolayı böyle bir plan yaptık. Okulumuz özel öğrencilerinin öğretmenleri olarak her gün onların gözlerindeki parıltıları görüyoruz. Heyecanlarını görüyoruz, parıltılarını görüyoruz, en ufak bir tepkilerinin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bunları sizlerin de yaşaması için klibimizde canla başla güzel bir ortam yarattık. Klibi çekerken çocuklarla birlikte özel bir çalışma yaptık. Çalışmayı yaparken çocuklara sorduk ister misiniz böyle bir şey dedik. Hepsi isteriz dedi. Bizde böyle bir çalışma yapmaya karar verdik" diye konuştular.Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre de yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi okullarımızda günün farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu yıl da Ashaboğlu Ortaokul öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz güzel bir çalışmaya imza attılar. Ben öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kutluyorum. Engelli olmak çok zordur. Bazı zorluklarla karşılaşıyorlar, bunların hayatını kolaylaştırmak bizlerin görevidir. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA