Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Antalya
'da Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi tarafındandüzenlenen mezuniyet töreninde 22 öğrenci mezuniyet belgelerini alarak, kep atma heyecanıyaşadı.
Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törene, öğretmenler ve özel bireylerin ailelerikatıldı.
Hazırladıkları gösterileri sergileyen özel bireyler, zeybek, roman havası gibi performanslarla renkli görüntüler oluşturdu.
Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan özel öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
Mezun olan öğrenciler adına konuşan Ali Han
Gezer, Mustafa Kemal Atatürk
'ün yıllar önce yaktığı meşalede birer kıvılcım olduklarını ifade etti.
Büyük bir heyecan duyduklarını belirten Gezer, gurur ve minnetle dolu olduklarını aktardı.