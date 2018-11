Özel Öğrencileriyle Kaktüs Yetiştiren Öğretmen, Sevgiyi Toprakla Öğretiyor

22 Kasım 2018 Perşembe 09:47



İZMİR'de 10 yıl önce tarım teknolojisi öğretmeni olarak Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde çalışmaya başlayan ziraat mühendisi Adem Erhan, yoktan var ettiği tam otomasyonlu serada özel öğrencileriyle birlikte üretim yapıyor. Okulun içerisinde bulunan tarım atölyesinde 200 çeşit kaktüs ve sukulent türü yetiştiren Erhan ve öğrencileri, çok sayıda tarım atölyesine teknik bilgi ve bitki desteği veriyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında pedagojik formasyon alarak sınıf öğretmeni olan Adem Erhan (44), 2008 yılında branş değiştirip Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde tarım teknolojisi öğretmeni oldu. 1000 metrekarelik açık alanda bahçe ve süs bitkileri yetiştirerek peyzaj alanında eğitimler vermeye başlayan Erhan, katıldığı gezilerden tırnaklarıyla topladığı yaprakları çoğalttı ve 200 metrekareye tam otomosyonlu bir sera kurdu. 10'uncu sınıftan itibaren tarım alanını seçen öğrencilerle üretime katkı sağlayan Erhan, en agresif durumdaki öğrencilerde bile üretime bağlı olumlu sonuçlar alıyor.SATIP PARA KAZANIYORLARÖzel eğitim öğrencilerinin akademik eğitimin yanı sıra 15 saat tarım atölyesinde mesleki eğitim aldığını anlatan Adem Erhan, çok olumlu geri dönüşler olduğunu belirterek Bu atölyede olmak, öğrencilerime iyi geliyor. Hatta diğer derslerden izin alıp buraya gelenler var. Burada doğanın içerisinde olmak, bitkilerle uğraşmak onları rehabilite ediyor, onlara huzur veriyor dedi. Yaptığı araştırmaların sonunda kaktüs ve sukulent türü bitkileri keşfettiğini dile getiren Erhan, susuzluğa dayanıklı, kolay çoğaltılabilen ve farklı tasarımları yapılabilen bitkilerin çok beğenildiğini vurguladı. Günümüzde süs bitkilerinin çok moda olduğunu ifade eden Erhan, sözlerini şöyle sürdürdü Bu bitkiler öğrencimizin hatasını kaldırabiliyor. Diyelim ki öğrencimiz saksıyı yere düşürdü ve parçalandı. Bir bitkiden 5 bitki çıkıyor. Öğrencimiz yaprakları sadece toprağın üzerine bırakıyor. Yapraklar kökleniyor ve yavru bitki oluşuyor. Daha sonra öğrencilerimiz burada yetişen bitkiyi değişik objelerin içine yerleştirerek son halini veriyor. En ağır düzeydeki öğrencimiz bile saksıya toprak doldurabilir, yaprakları koparıp üzerine serpiştirir, fısfısla su verebilir ve saksısına yerleştirebilir. Çocuklar değişik tasarımlar da yapabiliyor. Kendi evlerinde bu bitkilerden yetiştirmeye başladılar. Satıp para kazanan öğrencilerimiz var. Sosyal medyada çok takip edilen bir atölye olduk. Atölyemizde bitki çeşitliliği oluştu. Koleksiyonerler bizi ziyaret ediyor diye konuştu.TOPRAĞA DOKUNARAK SEVMEYİ ÖĞRENİYORLARAtölyenin kapılarını bütün çocuklara açtığını söyleyen Erhan, son olarak şunları söylediBu seranın bir örneği yok. Ama yaygınlaştırılacak. Burada yaptığımız çalışmalar örnek teşkil etti ve ülkemizde engelli bireylere eğitim veren diğer okullarda da bu çalışmalar yapılacak. Bir şeyler üretmek, yetiştirmek, kendi ürettiklerini tüketmek, ürettiklerini aileleriyle arkadaşlarıyla paylaşmak veya bunları satıp kendi paralarını kazanmak öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırıp kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlıyor. Hayalimiz engelli bireylere eğitim veren okullara örnek olup ülkemizdeki tüm okullarda öğrencilerin bu tür etkinlikleri yapabilecekleri alanlar hazırlamak. Onların da doğaya toprağa dokunan, koruyan, seven bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz.'BİTKİLER STRESİMİ ALIYOR'Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 4 yıl önce eğitim almaya başlayan 18 yaşındaki Vatan Karadeniz , şimdi Bornova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta staj yapıyor. Kendi kurduğu serasında bitki üreten Karadeniz, bitki üretimiyle uğraşanların tanıdığı isimlerden biri oldu. Karadeniz, Ben önce buraya gelmek istemiyordum. Ama çiçeklerle tanışınca çok sevdim. İyi ki de gelmişim. Aileme ait boş arsanın bir kısmını sera yaptım. Buradan götürdüğüm bitkileri kendi seramda çoğaltıyorum. Komşular ve arkadaşlarım bitki almaya geliyor. Para kazanıyorum. Burada hiç yorulmuyor, daha mutlu oluyorum. Bitkiler stresimi alıyor dedi.'BURASI OĞLUMA ÇOK İYİ GELDİ'Haftanın 3 günü Bornova Belediyesi'nde staj yapan, 2 gün ise okulundaki serada üretime katılan Fevzi Karataş (19) da bitki aşığı öğrencilerden biri. Yüzde 50 mental geriliği bulunan Fevzi'nin öğretmenleri sayesinde gelişim gösterdiğini söyleyen annesi Cennet Karataş, Fevzi buraya 15 yaşında başladı. Burası oğluma çok iyi geldi. Okuldan eve bitki getirip onları sular. Bu dokunuş oğluma çok iyi geldi. İyi ki bu okula gelmişiz. 1 yıldır staja gidiyor. Sabah kalkar giyinip staja gider. Memlekette de arazimiz var. Yaz aylarında gittiğimizde Fevzi öğrendiklerini orada uyguluyor. El arabalarını bize vermiyor dedi. Serada günlerinin çok güzel geçtiğini anlatan Fevzi Karataş Saksıları kamyona taşıyorum. Günüm güzel geçiyor. Seviyorum bitkileri diye konuştu.'EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KAZANAN ÇOCUKLARIMIZ VAR' Öğrencilerin kaktüs çeşitleri ve üretimiyle ilgili gerekli donanımı edindikten sonra piyasada sera kurup ekonomik kazanç elde ettiğini ifade eden Bornova Hasan Tahsin Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sadettin Akçi de, Ekonomik özgürlük kazanan çocuklarımız var. Tüketici durumdan kurtulup üreten tarafa geçiyorlar. Biz, yaratılıştan yada sonradan oluşan faktörlere bağlı olarak bizlerden farklı özellikleri olan bireylerin eksikliklerini giderip toplumun içine katabilmeyi amaçlıyoruz. Onların da bizlerden biri olduğunu her alanda gösterebilmek istiyoruz. Fırsat verildiğinde her birinin ayrı yeteneklerini gün yüzüne çıkarabilme olanağı buluyoruz. Bu atölyeler de bunun en canlı örneği dedi. - İzmir