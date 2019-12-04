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Özel öğrencinin "polis olma" hayali gerçek oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden özel eğitim kurumu öğrencisi Gökmen Tahta'nın polis olma hayali gerçek oldu.

04.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:34Özel öğrencinin
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden özel eğitim kurumu öğrencisi Gökmen Tahta'nın polis olma hayali gerçek oldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel öğrenci Tahta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Şube görevlilerince Tahta'ya polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Ziyaret sonrasında Gökmen Tahta ve kurum görevlileri, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Personeli daha sonra Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nu ziyaret etti.
Okul yöneticileri ziyaretten dolayı polislere teşekkür etti.
Polisler, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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