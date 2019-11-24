Haberler » Güncel » (Özel) Okul harçlıkları arılardan - Haber

(Özel) Okul harçlıkları arılardan

Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Turgut, kendi kovanlarını alarak bal üretimine başladı.

24.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:39(Özel) Okul harçlıkları arılardan
Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Turgut, kendi kovanlarını alarak bal üretimine başladı. Turgut, hem okuyor hem de yaptığı arıcılık ile para kazanıyor.

'da yaşayan ve girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı kazanarak Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü'ne yerleşen 22 yaşındaki Furkan Turgut, hem okuyor hem de üretim yapıyor. Arıcılık bölümünde eğitim görmeye başladığında bu işi yapabileceğini anlayan Turgut, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının destekleri ile mezun olmadan arı ürünleri üretmeye başladı. Hem üreten hem de ekonomik olarak kazanan Furkan Turgut, "Arıcılık bölümüne başladıktan sonra arıcılığa başladım. Bu mesleği sevdim. Kafamda başka bir meslek vardı, bu saatten sonra ana mesleğim arıcılık olacak. Şu anda geçici olarak Yığılca'da arıcılık yapmaktayım, okul bittikten sonra kendi projelerim var. İnşallah onları faaliyete geçirmeye çalışacağım" dedi.

İki kovan ile arıcılığa başlayan Turgut, "Okula başladıktan sonra iki arı kovanı ile başladım. İki kovandan 35-40 kiloya yakın bal aldım. 1 sene oldu başlayalı ve hem okuyorum hem paramı kazanıyorum. Hem de mesleğime daha da fazla bilgiler katıyorum. Uygulamalı olarak yapıldığı zaman mesleğimize çok faydalı oluyor. Okul bittikten sonra da aracılık yapacağım" şeklinde konuştu.

Genç girişimci Furkan Turgut, arı kovanlarına büyük bir titizlikle bakıyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Yığılca, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:33 Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü
12:33 İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:32 Şehit uzman onbaşının cenazesi, memleketine uğurlandı
12:32 Bitlis merve öğretmen, köy okulundaki öğrencilerin umudu oldu
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
12:27 Elazığ'da, 'Öğretmenler Günü' kutlamaları
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:34:18