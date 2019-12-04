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Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde özel bir okulda görev yapan öğretmenler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bu sabah derse girmedi.

04.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:21Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi

ANKARA'nın ilçesinde özel bir okulda görev yapan öğretmenler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bu sabah derse girmedi. Yaşanan olay sonrası okula gelerek çocukları ile eve geri dönen veliler, duruma tepki gösterdi.

Çankaya ilçesi semtindeki özel bir okulda çalışan öğretmenlerin tamamı, üç aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek sabah saatlerinde derse girmedi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yüzlerce öğrenci, öğretmenlerinin ders girmemesi üzerine şaşkınlık yaşayarak, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine çok sayıda veli, okula gelerek duruma tepki gösterdi. Veliler daha sonra, çocuklarını alarak okuldan ayrıldı.

'ÖĞRETMENLERİN BU DURUMA SOKULMASI ÇOK ÜZÜCÜ'

Velilerden Funda Aktan, yaşanan duruma tepki göstererek, "Ödemelerimizi yaptık, karşılığında çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Şu anda bize hiçbir açıklama yapılmadan, dersler yapılmıyor" dedi.

Bir diğer öğrenci velisi Özlem Gündüz ise, "Taksitlerimizi ödediğimiz halde öğretmenlerin bu duruma sokulması çok üzücü" diye konuştu. Öğrencilerde, öğretmenleri adına üzüldüklerini kaydetti.

'ÜÇ AYDIR TAM MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ'

Okulun İngilizce öğretmeni Aslı Genç Yanar da canla başla bugüne kadar çalıştıklarını kaydederek, "Dün itibariyle sabrımız taştı. Yaklaşık üç aydır maaşımızı alamıyoruz. Ondan öncesinde de bölük pörçük aldık maaşlarımızı" ifadelerini kullandı. Yetkililere seslenen Yanar, yaşanan duruma çözüm bulunmaması halinde öğrencilerin de mağdur olacağına dikkati çekti. Yönetimden gelen bilgilendirmeyle özel okulun satış sürecinde olduğunu ve kısa sürede sorunun çözüleceğini öğrendiğini ifade eden Yanar, "Ne olduğuyla ilgili hiçbir şey anlamadık" ifadelerini kullandı. Öte yandan okul yönetimi konuya ilişkin açıklama yapmadı.



Çukurambar, Çankaya, Sabah, Politika

Kaynak: DHA

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