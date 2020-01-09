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Özel okulda sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu

Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin işkenceye uğradığı iddiası kenti karıştırırken, o çocukların babası konuştu.

09.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:30Özel okulda sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu
'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin işkenceye uğradığı iddiası kenti karıştırırken, o çocukların babası konuştu.

Bilecik'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencilerin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düştüğü görülürken, öğrencilerin ailesi suç duyurusunda bulundu. Açılan soruşturma sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olayla ilgili görevlendirilen müfettişlere ifade veren baba Oktay Tarakçı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Baba Oktay Tarakçı, olayı yeni öğrendiklerini ve şoke olduklarını anlatarak, "Biz de Cuma günü öğrendik. Konuyu direk zaten savcılığa bildirdik. Dilekçelerimizi yazdık, kurumlarımızla görüştük. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Konu zaten şimdi adli bir vaka oldu. Biz de takipçiyiz, devam edeceğiz. Biz yeni öğrendik açıkçası şok olduk. Velilerimizi de uyarmak adına ben dün de paylaştım. Onlarla da konuşmalar gerçekleştirildi. İnşallah hızlı bir şekilde sonuca ulaşırız. Onların da belgelerini sunduk. Yani gerekli müfettişler araştırmalarını yapacaklar. Bize de belge verecekler" dedi.

"Çocukları okuldan aldık"

Çocukları okuldan aldıklarını anlatan baba Tarakçı, "Aldık tabi şu an evdeler. Çocukların vücutlarında ekstra bir şey yok. Her çocukta olan morluklar var zaten. Kimseyi bu konuda da suçlayamayız. Ama yapılan fotoğrafta zaten ortada. Yeni kayıtlarımız olacak onları da sunacağız. Gerekli belgeleri savcılığa vereceğiz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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