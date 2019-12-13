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Özel okullar ETP2020 etkinliğinde bir araya gelecek

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 7'ncisi düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Platformu (ETP2020) organizasyonuna bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

13.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:16Özel okullar ETP2020 etkinliğinde bir araya gelecek

Özel Okullar Derneği tarafından 7'ncisi düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Platformu (ETP2020) organizasyonuna bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin farklı illerinden 2 bini aşkın katılımcıyla, 21 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan ETP2020 organizasyonunda okul sahiplerinin, idarecilerin, akademisyenlerin, yöneticilerin, karar vericilerin ve birçok öğretmenin yer alması bekleniyor.

Okulların, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanmasını amaç edinen organizasyon; öğretmenlerin eğitim ve öğretim süreçlerinde kendilerine katkı sağlayacak örnek çalışmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel gelişim ağlarının genişlemesine katkı sağlamak hedefleniyor.



İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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