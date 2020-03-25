Özel okullar ücretlerde yapılandırmaya gitmeli!

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, özel okulların sözleşmelerinde taahhüt ettiği derslerin ve içeriklerin online eğitimlerdeki dersler ile bir olmadığına dikkat çekti. Okulların bir daha açılmaması durumunda hukuken belirli bir ödemenin belirlenmesi ve velilere geri ödenmesi veya gelecek yıl buna ilişkin bir indirim yapılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yurt genelindeki ilk ve orta dereceli okullar önce bir hafta süreyle tatil edilmiş, ardından da uzaktan eğitime geçilmişti. 23 Mart itibariyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya başlarken, bu konuda özel okulların izlediği yol ise veliler ve okullar arasında yapılan sözleşmeleri tekrar gündeme getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, özel okulların verdiği online eğitimlerdeki derslerin, sözleşmede taahhüt edilen dersler ve içerikler ile aynı olmadığına dikkat çekti.

Sebepsiz Zenginleşme!

Bu derslerin daha çok ödevler ve bu ödevlerin veliler tarafından takibini gerektiren konular olduğunu ifade eden Cevat Kazma, "Veliler özel okullara yüklü miktarda ücret ödüyor. Ödenen ücretler içinde özellikle çocukların yemekleri ve servis bedelleri de dahil oluyor. Bunlar göz önüne alındığında veliler açısında haksız bir ödeme söz konusu oluyor." diye konuştu.

Bu durumun özel okullar tarafından da sebepsiz bir zenginleşmeye sebep olabileceğine vurgu yapan Cevat Kazma, uzaktan eğitimin Haziran ayına kadar bu şekilde sürmesi durumunda ise özel okulların ücretlerde yapılandırmaya gitmesi gerektiğine değindi.

Avukat Cevat Kazma, "Okulların bir daha açılmaması durumunda hukuken belirli bir ödemenin belirlenerek velilere geri ödenmesi veya gelecek yıl buna ilişkin bir iyileştirme indirim ya da yapılandırma yapılması gereklidir." dedi. Bu durumun velilerin hukuki hakkı olduğuna değinen Cevat Kazma, velilerin özel okullarla bu durumu görüşerek çözebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler