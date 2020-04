Özel okullarda sürdürülebilir istihdamın önemi

Mektebim Koleji, yönetim kurulu olarak aldıkları karar doğrultusunda hiçbir çalışanın sözleşmesini fesh etmeyeceklerini duyurdu. Koronavirüs pandemisi ile mücadele toplumsal hareketlere de öncülük ediyor. Gerek ekonomik, gerek toplumsal anlamda etkilerin görüldüğü salgı sürecinde sürdürülebilir istihdam konusuna vurgu yapan kurumlardan bir tanesi Mektebim Koleji. Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, yönetim kurulu olarak aldıkları karar doğrultusunda hiçbir çalışanın sözleşmesini fesh etmeyeceklerini duyurdu.Özkök, konu hakkında şunları söyledi: "Dünya ve elbette ülke olarak hiç şüphesiz ki zor zamanlardan geçiyoruz. Şirketlerin gücü, tutumu, değerleri kendini en çok bu tür zamanlarda gösterir. Mektebim Koleji her bir çalışanını bu süreçte yalnız ve desteksiz bırakmayacak. Aldığımız karar doğrultusunda tüm çalışanlarımızla öğrencilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu süreçte istihdamı azaltmak bir yana, 2020-2021 eğitim yılında istihdamımızı artıracak şekilde planlamalarımızı sürdürüyoruz".Sancak Grup'tan "Biz Bize Yeteriz Çağrısı"na 2 milyonluk destekBazı kurumlarda ücretsiz izne çıkartma gibi uygulamaların yapıldığını üzüntüyle karşıladıklarını aktaran Özkök "Dünya ekonomisinin etkileneceği bu dönemde ülkemize katkı sağlamak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Örneğin tüm ders saati ücretli öğretmenlerimize hak edişlerinden fazla ödeme yaptık. Biz eğitim sektörü olarak diğer tüm sektörlerden farklı bir durumdayız. Sürdürülebilirlik en çok da bizim işimizde önemli diye düşünüyorum. Çünkü eğitim sektörünün oyuncusu olmak, gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu sorumluluğun bilinciyle bu dönemi tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizle en doğru şekilde geçireceğiz. Kolejimizin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL'lik destek sağlandı. Sağlam ekonomik profile sahip olan tüm kurumların kampanyaya destek vereceğini umut ediyorum" dedi.Özkök, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu süreçte öğrencilerimizle her gün iletişim sağlanıyor, güçlü bir takip sistemimiz var. Uzaktan eğitim yapsak da öğrencilerimizle, velilerimizle ve çalışanlarımızla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA