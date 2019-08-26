Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Ölüm böyle teğet geçti...O anlar kamerada

Bursa'da otomobile tutunarak onunla aynı hızda seyahat etmeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu umduğu gibi sürmedi.

26.08.2019 11:24 (Özel) Ölüm böyle teğet geçti...O anlar kamerada
Bursa'da otomobile tutunarak onunla aynı hızda seyahat etmeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu umduğu gibi sürmedi. Kısa bir süre sonra dengesini kaybedip düşen bisikletli arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yürekleri ağızlara getiren görüntü Bursa - İstanbul Kara yolunda çekildi. Önündeki araca tutunup seyahat etmek isteyen bir bisiklet sürücüsü, arkasında seyreden otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre otomobile tutunarak gitmeyi başaran bisiklet sürücüsü, dengesini kaybedince kendisini bir anda yerde buldu.

Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi. - BURSA

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:27   Kocaeli'de uyuşturucu tacirlerine darbe
12:25   Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor
12:25   Osmaniye'de torbacı operasyonu: 14 gözaltı
12:24   Çin'de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
12:24   Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı
12:20   Rahatsızlanan kızını hastaneye götürmek için çıktığı yolda kaza yaptı... 1 ölü, 1 yaralı
12:17   Patronun kasasını çilingire açtırıp soydu