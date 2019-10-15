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(Özel) Önce dilendiler, sonra döviz aldılar

Eminönü'nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadın, bu kadarına pes dedirtti.

15.10.2019 09:25(Özel) Önce dilendiler, sonra döviz aldılar
Eminönü'nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadın, bu kadarına pes dedirtti. Kadınların dilenerek topladıkları paraları cadde üzerinde bir döviz bürosunda dövize çevirdikleri anlar kameralara yansıdı.

Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti. Daha sonra dilencilerin Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti. Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Eminönü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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