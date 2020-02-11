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(ÖZEL) Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı havadan görüntülendi.

11.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:36(ÖZEL) Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu 'da Limanı Mahallesi'ndeki kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu binanın yıkımı için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi. Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi.

Toplamda 4 ağır iş makinesinin çalışmalara zeminden başladığı alanda binalar kolonlarından yıkılmaya başlanırken, çalışmalar ise havadan görüntülendi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri altında yıkım çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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