21.06.2019 09:17
Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Otobüs önce çarptı, sonra kaçtı

(Özel) Otobüs önce çarptı, sonra kaçtı

Bursa'da özel halk otobüsü, yol kenarında yolcu indiren aracın dikiz aynasını kırdı.

Bursa'da özel halk otobüsü, yol kenarında yolcu indiren aracın dikiz aynasını kırdı. Otobüs şoförü durur gibi yapıp kaçtı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Çakırhamam'da meydana geldi. İddiaya göre, 16 BOS 06 plakalı özel otomobilin sürücüsü Soner Büyükaltıner, yolcu indirmek için lüks aracını yol kenarına çekip dörtlüleri yaktı. Bu esnada, araca yanından geçerken 16 M 14800 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpma sonucu 3 bin liralık dikiz aynası kırılan Büyükaltıner, otobüs şoförünün arkasından koşarak durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförü, az ileriye park edip geleceğini belirterek olay yerinden kaçtı.

Soner Büyükaltıner, "Yol kenarına aracımı park ettim, dörtlülerimi yaktım. Arkadaşımı indirecektim. Sonra yanımdan 16 M 14800 plakalı özel halk otobüsü geldi. Dikiz aynasını kırdı. Arkasından bağırarak durdurmaya çalıştım. Az ileride durdu. Sonra yanıma geldi. 'Aracı müsait bir yere çek de tutanak tutalım' dedim. Fakat durmayıp kaçtı. Sonra servisi aradım, servis geldi. Aracımda 3-4 bin liralık maddi hasar var. Lastiğim de patladı. Şoförler Odası'na ulaştım, durumu bildirdim. Mağdurum" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:30 Van'da hava destekli terör operasyonu
09:29 Van'da 139 kaçak göçmen yakalandı
09:28 Nusr-Et'e Mikonos'ta ceza
09:23 Hırsızdan müdahalede bulunan vatandaşa pişkin cevap: "Çalıyorum, ne yapacaksın"
09:21 Selde kaybolan çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı
09:16 (Özel) Otobüs önce çarptı, sonra kaçtı
09:15 FETÖ'dan gözaltına alınan öğretmen, polis ve doktorlar adliyeye sevk edildi