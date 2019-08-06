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Otobüs şoförü, duraktan almadığı yolcu ile tartıştı

İstanbul'da Eminönü'nden Halkalı istikametine giden belediye otobüsü şoförü, duraktan almadığı yolcu ile tartıştı. tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü.

06.08.2019 09:10
Otobüs şoförü, duraktan almadığı yolcu ile tartıştı

İstanbul'da Eminönü'nden Halkalı istikametine giden belediye otobüsü şoförü, tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansıdı.

İddiaya göre olay geçtiğimiz günlerde Eminönü'nde yaşandı. BN1 hat numaralı otobüsün şoförü, bir vatandaşı Eminönü İskele Durağı'ndan almadan geçti. Duruma tepki gösteren vatandaş ise aynı durumu onlarca kez yaşadığı için bu sefer taksi tutup otobüsü bir sonraki durakta yakaladı.

OLAYI CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ

Otobüse binerken cep telefonunu ile video kaydı yapan vatandaş, şoföre neden kendisini duraktan almadığını sordu. Otobüs şoförü ise orasının kendi durağının olmadığını söyledi. 10 yıldır aynı duraktan otobüse bindiğini ifade eden vatandaşa 'Bekleme' diye yanıt veren otobüs şoförü, ardından yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"SEN NE KONUŞUYORSUN LAN"

Görüntülerde mağdur vatandaşı savunan yolculara "Sen ne konuşuyorsun lan" diye bağıran şoför otobüsü durdurup ayağı kalkıyor. Yolcuların üzerine yürüyen otobüs şoförünü yolcular güçlükle tutuyor. Vatandaşı otobüs durağından almadığını bilen ve duruma sinirlenen yolcular şoföre haksız olduğunu söylüyor. Diğer yolcular ise mağdur olan vatandaşa "Biz gördük sen haklısın" diyerek destek veriyor.


Halkalı, Eminönü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
GÜZ: Şimdi 6 hattın otobüsü geçiyor duraktan. Binmeyecegim 5 otobüs niye dursun. Binmeyecegime hiç bakmıyorum diğerine el kaldırıyorum.
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ASABİ: BAZI OTOBÜS DURAKLARINDA OTOBÜS YOĞUNLUĞUNDAN OTOBÜSLER DURAĞIN ÇOK GERİSİNDE YANLIŞ ŞEKİLDE YOLCU İNDİRİP BİNDİRMEKTEDİRLER OTOBÜS ŞÖFÖRLERİ NİZAMİ ŞEKİLDE DURAKTA BEKLEYEN YOLCULARI ALMADAN GİTMEKTE BU ŞEKİL TARTIŞMALARA SEBEP OLMAKTADIRLAR KARAKÖYDE BİREBİR BÖYLE OLAYA ŞAHİT OLDUM SÜRÜCÜLER İNDİRME BİNDİRME İŞİNİ BAZI YERLERDE DURAK HARİCİ YAPTIKLARI İÇİN KAVGA BİLE ÇIKIYOR
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