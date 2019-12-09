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(Özel) Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik'te özel halk otobüsünün arkasına takılan patenli 3 genç, adeta faciaya davetiye çıkardı.

09.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:02(Özel) Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
'te özel halk otobüsünün arkasına takılan patenli 3 genç, adeta faciaya davetiye çıkardı. Otobüsün arkasına takılan gençler uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Pendik sahil yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, patenli 3 genç özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Sorumsuz gençler bu davranışla hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğuna tanık olan diğer sürücüler kısa süreli şok yaşadı. Patenli gençler uzunca bir süre daha tehlikeli yolculuklarına devam etti.

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli 3 genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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