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(Özel) Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe'de otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
(Özel) Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Maltepe'de otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Patenli gençlerden birinin otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler dikkat çekerken, gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli iki genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

Otobüsün arkasına takılan patenli iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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