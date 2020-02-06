Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı - Haberler

(Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı

Eyüpsultan'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil iş yerinin duvarına çarptı.

06.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:36(Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı
Eyüpsultan'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil iş yerinin duvarına çarptı. Sürücü yaralanırken, otomobilin geldiğini fark ederek iş yerinin içine kaçan vatandaş kazadan son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bir telefon bayiinin duvarına çarptı. İş yerine dalan otomobil, çalışanlara ve çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kazanın yaşandığı sırada kaldırım üzerinde yürüyen bir kişi, otomobilin üzerine doğru geldiğini fark ederek kendini iş yerinin içine attı. Kaldırımda yürüyen yaya son anda ölümden dönerken, sürücü ise yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobilin hızlıca yoldan çıktığı, iş yerine girdiği ve bir kişinin de korku içinde kendini iş yerine attığı görüldü. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:55  Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı hayatı ve biyografisi
09:44  Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ayrı mı bitişik mi yazılır?
09:18  Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?
09:14  Kirk Douglas kimdir? Kirk Douglas filmleri ve dizileri
01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
6.02.2020 10:01:43