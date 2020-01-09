Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler

(Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Beyoğlu'nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

09.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:33(Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
'nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta manevra yapmaya çalışan bir otomobil sürücüsünün, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde tadilat halindeki bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan olaya ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çöken binanın bulunduğu sokağa girmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, manevra yapıyor. Bir iki denemenin ardından dar sokağa giren sürücü, bir anda çöken bina ile karşılaşınca hızla geri çıkmaya çalışıyor. Bu sırada çöken binadan gelen parçalar ve toz bulutu arabayı sarıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:26  MHP'li Enginyurt'tan FETÖ ile mücadele açıklaması Açıklaması - Haberler
13:22  Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım - Haberler
13:20  Başkan Söğüt esnafı dinledi - Haberler
13:19  Pakistan Başbakanı İmran Khan, ABD-İran gerilimini düşürmek için harekete geçti - Haberler
13:19  Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
13:18  Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı - Haberler
12:56  İran'da füzeyle düşürüldüğü öne sürülen uçağın patlama anı kamerada! - Haberler
12:49  İranlı çocuklar, Kasım Süleymani fotoğrafının önünde secde ettirildi - Haberler
12:27  Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak, füze veya bomba ile düşürülmüş olabilir - Haberler
12:01  Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı - Haberler
9.01.2020 13:39:53