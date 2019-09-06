Haberler» 3. Sayfa» Haber

Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı

İstanbul Beykoz'da otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuğu gören sürücüler, cep telefonlarına sarıldı.

06.09.2019 09:22

Beykoz Riva yolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi. Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DİĞER SÜRÜCÜLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Beykoz Riva yolunda geçtiğimiz gün kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuğu arasında yatan çocuğun orada uyuduğu görüldü. Uyuyan çocuğu gören diğer sürücüler şaşkına döndü. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği gözlendi.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk seyir halindeki otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyor. Sürücü ise çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam ediyor.

Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı

Beykoz, Araç, Riva, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:53   Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu karısının sütyenine sakladı
09:53   Van'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
09:50   Manavgat'ta 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ele geçirildi
09:49   Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı
09:48   İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın dehşeti yaşadığı kaza kamerada
09:48   Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu
09:42   Kocasını keserle öldüren kadın aklına gelince, aynı şekilde kocasını öldürmüş