Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum

Ülkemizde binlerce kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından polis ekipleri İstanbul giriş ve çıkışlarındaki denetimlerini artırdı. Polis denetim sırasında aracını durdurduğu 76 yaşındaki vatandaşa, ceza kesti. Yaşlı adamın ''Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirlerarası evime gidiyorum." sözleriyle kendisini savunması görenleri şaşkına çevirdi.

DENETİME TAKILANLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında polis tarafından yapılan denetimler bugün de devam ediyor. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Tuzla mevkii Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü.

EŞİ DE KENDİSİ DE YASAĞA UYMADI

Polis, denetimler sırasında durdurduğu bir sürücünün yaşının 76, yanındaki eşinin yaşının ise 71 olduğunu tespit etti. İzin belgeleri bulunmayan ve yolculuk yapan 65 yaş üstü karı kocaya Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesildi.

''OĞLUMDAYDIM, EVİME GİDİYORUM''

Balıkesir'deki evlerine gittiklerini ifade eden yaşlı adam, "Parkta oturmuyorum, sokağa çıkmıyorum. Ben şehirlerarası evime gidiyorum. Oğlumdaydım, şimdi evime gidiyorum." diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA