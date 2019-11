(Özel) Pamukkale Üniversitesi DAK ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Pamukkale Üniversitesi Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi 'arazide yaralı arama ve kurtarma' tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikata yaklaşık 40 kişi katılırken, tatbikat gece ve gündüz olmak üzere iki etaptan oluştu.



Tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan bir vatandaş için DAK ekibi harekete geçti. Çamlık Parkı üzerinde bulunan ormanlık arazi içerisinde DAK Ekip Lideri Mustafa Etiman'ın sakladığı yaralı ekip üyeleri tarafından arandı. Arama çalışması koordine merkezi oluşturularak yaklaşık 40 bin metrekarelik (m2) alanda yapıldı. Tatbikata katılan ekip üyeleri saatlerce yol yürüyerek arazide arama faaliyeti yaptı. Gece ve gündüz olmak üzere iki etaptan oluşan tatbikatta kaybolan şahıs yaralı olarak çalılıkların arasında bulundu. Acı içinde kıvranan yaralı sonrasında sedye ile araç trafiğinin olduğu yola indirildi. Başarılı geçen tatbikat gerçeğini aratmazken, DAK üyeleri tatbikatta performansları ile her tülü olumsuzluğa hazır olduklarını gösterdi.



"Önce kriz masası oluşturduk"



Tatbikatın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Etiman, ani bir olayda koordinasyon ve hızlı hareketin nasıl olması gerektiğini özellikle gruba yeni katılan üyelerine göstermiş olduklarını ifade etti. Etiman, "Yeni olan arkadaşlarımız bu işi çok iyi başardılar ve kısa zamanda kişiye, kazazedeye ulaşarak gerekli işlemler yapılıp sedyeyle bulunduğumuz alana kadar getirdiler. Bu esnada çok kısa bir zaman içerisinde bu yapıldı. Bir kriz masası oluşturmuştuk burada merkez olarak, telsizle bütün veriler alınarak, not edilerek saat ve dakika her şeyler verilmiştir. Bunlarla beraber bu giden ekiplerin hangi haritanın üzerinde, hangi bölgede, nerede olduklarını çok iyi biz burada görerek, onlara da her an gibi bir sorun olduğunda tekrar müdahale edebilecek yardımcı bir ekip yola çıkarma pozisyonunu da ortaya koymuş olduk" dedi.



"Yaralı şahsı biz gizledik"



Tatbikatın senaryosu ve sonrası hakkında da bilgiler veren Etiman açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bir çalıların arasına sakladığımız, bizzat benim sakladığım kişiyi arkadaşlar gidip buldular. Tabi ki bu yolun ortasında veya düz bir alanda olan bir şey değildi, gizlenmişti. Gizlenmesi gerekiyordu zaten. Aramanın da önemli noktası bu çünkü arama kurtarma dediğinizde şahsın önünüze çıkması anlamında değil, o şahsın gerçekten sizin her an gibi bir çalının arasında, altında, neresinde olduğunun anlamanızın önemine bağlıdır bana göre. Bunu artı eksi olarak bunu kabul ediyorum, eğer bu gördüğünüz kişiler kazazedenin yanından geçip gitselerdi geri dönüşü olmayan bir şey ortaya çıkardı, bunu kendileri de bilinci altında olduklarını çok iyi anladım ve çok iyi farkına vardım, kendileri de farkına vardılar. O kişiyi geçmeden anında buldular ve müdahaleleri yaptılar, buraya getirdiler."



Tatbikatın sonunda ise grup üyeleri aldıkları eğitimi sahada başarılı bir şekilde yansıtmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. - DENİZLİ