23.06.2019 14:13
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(Özel) Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu

(Özel) Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu

İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor.

İstanbul 'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. Esenyurt 'ta yaşayan Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı.

Esenyurt'ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa 'Paşa' attı. Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin de ilgisini çeken "Paşa" ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve 'Paşa' ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Esenyurt , İstanbul , Güncel

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