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(Özel) Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı

Beylikdüzü'nde yağmur yüzünden kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarparak takla attı.

24.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:52
(Özel) Park halindeki otomobillere çarpan araç takla attı
Beylikdüzü 'nde yağmur yüzünden kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarparak takla attı. Takla atıp yan dönen araçtan çıkan sürücü kazayı, ufak sıyrıklarla atlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 TM 550 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeydi. Araç sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda aracının hakimiyetini kaybetti ve park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın ardından sürücü takla atarak yan durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu araçta çıkardı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan olay sonrası sürücü 112 ekibi tarafından da kontrol edildi. Sürücü, kullanılamaz hale gelen araçtan ufak sıyrıklarla kurtulurken, yoğunlaşan trafik aracın çekilmesiyle tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Beylikdüzü, Yakuplu, Araç, 3. Sayfa

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