(Özel) Park yeri cinayetinde karar açıklandı

Bağcılar'da park yeri bulamama meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Hüseyin Gerçek'in (57) ateş edilerek öldürülmesine ilişkin sanık Süleyman Bor'un (40) yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.



Bağcılar'da 17 Ocak 2019'da park yeri meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Hüseyin Gerçek'in evinin önünde ateş edilerek öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Süleyman Bor ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



"Takdir önce Allah'ın sonra mahkemenindir"



Duruşmada savunması sorulan sanık Süleyman Bor, kasten kimseyi öldürmediğini söyleyerek "Öldürme kastım yoktur. Yaptığımdan pişmanım. Bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Takdir önce Allah'ın sonra mahkemenindir" dedi.



Mahkeme sanığın savunmasının ardından kararını açıkladı.



Mahkeme sanık Süleyman Bor'un 'kasten öldürme' suçundan, önce müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sonra haksız tahrik ve sanığın yargılamadaki davranışlarını indirim nedeni sayarak sanığın 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası kararı verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 17 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda aracını evinin bulunduğu sokağa park edemeyen maktül Hüseyin Gerçek'in oto galerici olan sanık Süleyman Bor'un dükkanına giderek aracına park yeri bulamadığını söylediği ve dükkanda bulunan kişiler ile tartıştığı aktarılmıştı.



İddianamede maktül ve yanındakilerin olay yerinden ayrılmasının ardından sanık Süleyman Bor'un maktülün peşinden koşarak geldiği ve maktülün evine yöneldiği esnada ruhsatsız silahı ile ateş ettiği ve bu atışın maktül Hüseyin Gerçek'in başına gelerek hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti. İddianamede ifadesine yer verilen Süleyman Bor'un maktülün park yeri nedeniyle hakaret içeren sözler söylediği, zayıflayan görme yetisi olduğu ve havaya 1 el ateş ettiğini söylediği aktarılmıştı. Bor'un 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' suçlarından müebbet ile 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Öte yandan önceki celse savunma yapan sanık havaya doğru ateş ettiğini söylerken, maktülün oğlu Özgür Gerçek olay günü sanığa 'bir park kavgasından adam mı vuracaksın' dediğini aktarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA