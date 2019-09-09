Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı

Esenler'de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil hurdaya döndü.

09.09.2019 16:56 (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı
Esenler'de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil hurdaya döndü. Patlamaların yaşandığı otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalışan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde seyir halinde olan 06 RLU 79 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Elektrik kablolarından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücü otomobilden indikten sonra yanan araçta patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada aracın yanına yaklaşarak yangın tüpüyle söndürmeye çalışan araç sahibi, yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılmaz hale gelen araç, çekiciyle hurdalığa götürüldü.

Yangın anında sipariş teslim etmeye gelen kurye Umut Demir, "Galiba elektrik kaçağı olmuş. Ufak bir ateşten sonra alevler yükselmeye başladı. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Birden yangın çıktı sağa çekerken. Gidişinde bir sıkıntı yokmuş. Adama bir şey olmamış, sağ salim inmiş" dedi. - İSTANBUL

Esenler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:36   AK Parti'den hizmet açıklaması
18:33   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:32   Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi
18:32   Hırsızı ayakkabısı yakalattı
18:15   Manisa'da 23 kilo esrar ele geçirildi
18:15   Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti
18:08   Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti