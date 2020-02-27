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(Özel) Pazarcılar, yanan kamyonetlerini damacanayla su dökerek söndürmeye çalıştı

Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde park halindeki bir kamyonetin kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

27.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:19(Özel) Pazarcılar, yanan kamyonetlerini damacanayla su dökerek söndürmeye çalıştı
Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde park halindeki bir kamyonetin kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Araçları yanan pazarcı esnafı ekmek teknelerini söndürebilmek için hortum, damaca ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev kontrol altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Bademlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan bir kamyonetin kupasında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine alevler bir anda kupayı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekmek teknesine damacanalı müdahale

O esnada kamyonetin sahibi olan pazarcı esnafı ellerindeki hortum, damacana ve yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca bu şekil müdahalede bulunan pazarcılar yangını söndürmekte başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şişli Grup Amirliğine bağlı ekip, kupaya yaptığı müdahale sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşarken, trafik ise tek taraflı olarak durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu soğutma çalışmaları yapılırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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